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Ekonomi

Borsa İstanbul’dan “Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi”

Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla tüm paydaşlarının katkılarıyla “Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi” hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:27:00 - 2020-08-07 13:27:22
Borsa İstanbul’dan “Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi”

“Gelecekte Var Olmak” temasıyla hazırlanan rehber, şirketlerin küresel yatırım akımlarından pay alabilmesine katkı sağlayabilecek ve yön gösterecek güncel bir kılavuz olma özelliğini taşıyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, “Çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi” olarak özetlenebilecek sürdürülebilirlik yaklaşımının, şirketler için tüm dünyada zorunluluk haline gelmeye başladığını belirtti.

Sonuçlar raporlanacak

Atilla, “Bu nedenle sürdürülebilirlik faaliyetlerinin şirketler tarafından iş süreçlerine entegre edilmesi ve sonuçlarının raporlanarak başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların ve kamuoyunun aydınlatılması kritik önem arz ediyor” ifadesini kullandı.

100 trilyon dolarlık varlık

Dünyanın en büyük fonlarından bazılarının çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında bilgi vermeyen şirketlere yatırım yapmayacaklarını açıklamasının da söz konusu rehberin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Atilla, bu kriterlere önem verdiklerini ifade eden 3 binden fazla yatırımcı tarafından yönetilen varlıkların toplam tutarının da 2020 yılı mart ayı itibarıyla 100 trilyon doları aştığını bildirdi.

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