Borsa İstanbul’dan sahte uygulama uyarısı

Borsa İstanbul AŞ’nin halihazırda Android marketlerde kullanılan mobil uygulamasına benzer bir “sahte” uygulamanın piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Borsa İstanbul AŞ olarak, yatırımcı ve takipçilerimizin mağdur olmasını engellemek için söz konusu uygulamanın kapatılmasına yönelik ilgili makamlarla irtibata geçilmiştir” denildi.