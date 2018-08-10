Borsa İstanbul’dan sahte uygulama uyarısı
Borsa İstanbul AŞ’nin halihazırda Android marketlerde kullanılan mobil uygulamasına benzer bir “sahte” uygulamanın piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.10 Ağustos 2018 Cuma 11:09
Borsa İstanbul AŞ’nin halihazırda Android marketlerde kullanılan mobil uygulamasına benzer bir “sahte” uygulamanın piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Borsa İstanbul AŞ olarak, yatırımcı ve takipçilerimizin mağdur olmasını engellemek için söz konusu uygulamanın kapatılmasına yönelik ilgili makamlarla irtibata geçilmiştir” denildi.
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