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Ekonomi Borsa İstanbul'dan 4 rekor
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 4 rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST 30 endeksi yüzde 3,94 kazançla 1.426,83 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi - Borsa İstanbul Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:41:31 -
Borsa İstanbul'dan 4 rekor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST 30 endeksi yüzde 3,94 kazançla 1.426,83 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru da kırıldı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla birlikte döviz kurlarındaki sert düşüşler görüldüğünü ve TL varlıklara olan talebin hızla arttığını belirtti.

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