  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erzincan'daki altın madeninin ortağı SSR Mining'in hisseleri çakıldı

Biden’dan Trump’a NATO tepkisi

Borsada hisseleri çakılan ünlü giyim markası iflas etmeye hazırlanıyor! Mağazaları her an kapatılabilir

İsveç'ten PKK itirafı! Son rapor her şeyi ortaya koydu

35 yıllık petrol uzmanı Türkiye'ye ilan etti: Orada petrol ve gaz bulunacak! Bekleyin, geliyor gelmekte olan

Planları yüz binlerce insanı açlıktan öldürmek! Skandal kararı böyle savundu

İHA'ları ile İHA ile düşürecekler! iNTERCEPTOR-SR dünyayı ayağa kaldırdı, dokunduğu İHA'yı parçalıyor

Erzincan'daki maden kazası üzerinden iğrenç paylaşımlar! Kendilerine yakışanı yaptılar

Emekli tümamiral ses getirecek gelişmeyi açıkladı: Mısır, TB2 SİHA dışında Türkiye'den bunu isteyecek

Trump'ın NATO sözleri tutuşturmaya devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin güvenilirliği tehlikede
Ekonomi Borsa İstanbul'dan 3 hisse hakkında tedbir kararı!
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 3 hisse hakkında tedbir kararı!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 10:07:00 -
Borsa İstanbul'dan 3 hisse hakkında tedbir kararı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 3 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Milpa (#MIPAZ.E) ve Plastikkart (#PKART.E) paylarında 14/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Kartal Yenilenebilir Enerji (#KARYE.E) payları 14/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsa İstanbul'da gong Pasifik Teknoloji için çaldı!
Borsa İstanbul'da gong Pasifik Teknoloji için çaldı!

Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong Pasifik Teknoloji için çaldı!

Borsa şahlandı, iştah kabardı! Türkiye’ye döviz yağmuru başladı
Borsa şahlandı, iştah kabardı! Türkiye’ye döviz yağmuru başladı

Ekonomi

Borsa şahlandı, iştah kabardı! Türkiye’ye döviz yağmuru başladı

Borsada hisseleri çakılan ünlü giyim markası iflas etmeye hazırlanıyor! Mağazaları her an kapatılabilir
Borsada hisseleri çakılan ünlü giyim markası iflas etmeye hazırlanıyor! Mağazaları her an kapatılabilir

Ekonomi

Borsada hisseleri çakılan ünlü giyim markası iflas etmeye hazırlanıyor! Mağazaları her an kapatılabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23