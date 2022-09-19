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Ekonomi Borsa İstanbul'daki gelişmeler sonrası kritik toplantı
Ekonomi

Borsa İstanbul'daki gelişmeler sonrası kritik toplantı

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine acil toplantı kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 22:10:00 - 2022-09-19 22:28:22
Borsa İstanbul'daki gelişmeler sonrası kritik toplantı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Tsunami uyarısı yapıldı

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı.

Devlet Başkanı açıklama yaptı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.

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