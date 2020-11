Borsa İstanbul'da yeni rekorlar bekleniyor

Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" adımlarıyla BIST 100 endeksindeki aylık yükseliş yüzde 19,45 ile Nisan 2009'dan bu yana en iyi performansa işaret ederken, yurt dışı yerleşiklerin portföy yatırımları son iki haftada 1,5 milyar doları aştı - BIST 100 endeksinin üst üste 4 hafta yükseldiği kasımda, ay başından bu yana yüzde 30'luk getiri sağlayan bankacılık endeksi, bu performansta önemli rol oynadı - AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy: - "BIST 100 endeksi, dolar bazlı kısa vadede 1.70 sent civarına yükselmiş olsa bile kısa ve orta vadede hedef olarak gösterdiğimiz 2.00-2.50 sent hedefine gidebilecek potansiyelini korumaya devam ediyor" - İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz: - "Piyasalarda, ortaya atılan ve piyasaları heyecanlandıran reformların en azından hayata geçirilmesi konusunda atılacak adımlar bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında her gün rekorlar kırıldığını ancak artık biraz daha dikkatli olunması gereken yerlere gelindiğini düşünüyorum"