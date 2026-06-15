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Ekonomi Borsa İstanbul'da yeni halka arz: Yatırımcıya yüzde 30 temettü taahhüdü
Ekonomi

Borsa İstanbul'da yeni halka arz: Yatırımcıya yüzde 30 temettü taahhüdü

Yeniakit Publisher
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Borsa İstanbul'da yeni halka arz: Yatırımcıya yüzde 30 temettü taahhüdü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Beta Enerji ve Teknoloji AŞ, 17-18-19 Haziran 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak. Pay başına 40,0 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün 2,4 milyar TL olması hedefleniyor.

Son olarak halka arzı onaylanan Beta Enerji ve Teknoloji AŞ (BETAE), 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 40,0 TL sabit fiyatla, 17-18-19 Haziran 2026 tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL olarak hedeflendiği ihraçta 55 milyon adedi sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adedi de ortak satışı olmak üzere toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak.

Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Detayların açıklandığı basın toplantısında gazetecilere bilgi veren Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, şunları söyledi:

"Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle şirketimizin sektördeki konumunu daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri büyüme yatırımlarının finansmanında ve bu büyümenin gereksinimi olan işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendireceğiz."

KATILIM ENDEKSİ KRİTERLERİNE UYUM VE YÜZDE 30 TEMETTÜ TAAHHÜDÜ

Beta Enerji, kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulunurken, hâkim ortaklar tarafından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında herhangi bir hisse satışı yapılmayacağı da taahhüt edildi.

Bununla birlikte şirket, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde bir karar almayacağını da taahhüt etti.

Katılım endeksine uygun olan Beta Enerji payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.,

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