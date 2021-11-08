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Ekonomi Borsa İstanbul'da rekor! Tarihinde ilk kez oldu
Ekonomi

Borsa İstanbul'da rekor! Tarihinde ilk kez oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kazanarak günü 1.608,54 puandan kapatırken, tarihinde ilk defa 1.600 puanın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı ve 1.609,07 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 18:52:00 -
Borsa İstanbul'da rekor! Tarihinde ilk kez oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kazanarak günü 1.608,54 puandan kapatırken, tarihinde ilk defa 1.600 puanın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve 1.609,07 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,48 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile spor oldu.

Geçen haftayı rekorlarla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürdü. BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kazanarak günü 1.608,54 puandan tamamlarken, tarihinde ilk defa 1.600 puanın üzerine çıkarak bütün zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve 1.609,07 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da ZEW endeksleri ve dış ticaret rakamlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.620 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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