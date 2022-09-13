Borsa İstanbul'da kâr satışları ağırlık kazandı

Borsa İstanbul'da pozitif hava korunsa da, hızlı yükselişler sonrası bugün kar satışları gözlendi. Gün içerisinde tarihi zirve seviyesini 3.715 puanla yenileyen BIST-100, ardından satışlarla geriledi. Yüzde 3 düşüş yaşayan endeks 3.533 puana kadar geriledi. Tarihi yükselişe öncülük eden bankacılık hisselerinde satışlar görece sınırlı kalıyor. Saat 16:30 itibariyle BIST 100, 3.562 (%-2.4) puanda yer alırken, bankacılık endeksi yüzde 0.2 artıda.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.720 puanın direnç olarak öne çıktığını beliren analistler, 3.600 ve 3.550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Halk Yatırım'ın ağırlıklı olarak yabancı kurumsal yatırımcı işlemlerine aracılık eden kurumlardan derlediği verilere göre 12 Eylül'de (dün) söz konusu kurumlar toplam 16.738 milyon TL alım, 15.696 milyon TL satım ile net 1.042 milyon TL alış gerçekleştirdi. Haftalık kümülatif para girişi net 1.934 milyon TL olurken, son bir aylık kümülatif rakamlarda ise net 340 milyon TL para girişi olduğunu ortaya koydu. Bugünkü kar satışlarının yansıması ise yarın daha net görülecek.

ABD enflasyonu sonrası, dolar endeksi 109 seviyesinin üzerini test ederken, dolar/TL 18.25 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Euro/TL ise 18.28 ile dünkü kapanışının altında işlem görüyor.