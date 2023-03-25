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Ekonomi Borsa İstanbul'da haftanın son günü 3 hisseye tedbir!
Ekonomi

Borsa İstanbul'da haftanın son günü 3 hisseye tedbir!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 16:01:00 -
Borsa İstanbul'da haftanın son günü 3 hisseye tedbir!

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 3 hissede tedbir uygulanmasını kararlaştırdı. İşte BİST'in açıkladığı tedbir kararlarına ilişkin tüm detaylar...

VBTS kapsamında GMTAS.E payları 27/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KGYO.E payları 27/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Oncosem (#ONCSM)

ONCSM.E paylarında 27/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Hissede halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;

1) 1 ay süre ile birinci seviye "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri

2) 1 ay süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri

3) 1 ay süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi (Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması)” tedbiri

4) 1 ay süre ile dördüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri

5) 1 ay süre ile beşinci seviye “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” tedbiri uygulanıyor.

Hisselere ilişkin alınan tedbir kararları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruluyor.

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