Borsa İstanbul’da gong Oba Makarnacılık için çaldı: 6 kıtada 100 ülkeye ihracat...
Oba Makarna, 22-23 Şubatta gerçekleşen talep toplama sürecini yatırımcılardan gelen yoğun katılımla tamamlayarak, dün Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninin ardından Yıldız Pazar'da, "OBAMS" koduyla Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görmeye başladı.
Borsa İstanbul’da düzenlenen tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Oba Makarnacılık'ın dünya standartlarında üretim yapan, en büyük makarna ihracatçısı olarak ISO 500 şirketleri arasında yer alan, modern üretim tesisleri, güçlü teknolojik altyapısı ve AR-GE'siyle sektöründe lider bir kuruluş olduğunu belirtti.
Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Özgüçlü de Türkiye'nin dünyanın üçüncü büyük makarna üreticisi konumunda yer aldığını söyleyerek, Oba Makarna olarak Türkiye üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Özgüçlü "Günlük 3 bin ton buğday kırma ve 2 bin ton makarna üretim kapasitesine sahibiz. 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturuyoruz” dedi.
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