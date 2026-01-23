Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,1 değer kazanarak 12.992,71 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 141,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 181,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmelere dair haber akışı ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler, fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdüyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla 13.030,83 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine çıktı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı, üretici enflasyonu ile Japonya Merkez Bankası (BOJ) toplantı tutanakları, Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.