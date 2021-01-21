  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Ekonomi

Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4.34 puan artarken, toplam işlem hacmi 29.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 00:22:00 -
Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0.87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1.18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.46 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2.33 ile spor oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülemesine karşın piyasalarda pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’
Gündem

Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıranların arasında bulunan Abdurrahman Gülseren'in sosyal medyada ortaya çıkan vi..
Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı
Teknoloji

Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürütmekte oldukları projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda normalde bu yıl teslim..
Mısır'dan flaş Katar kararı
Dünya

Mısır'dan flaş Katar kararı

Suudi Arabistan'ın ardından Mısır da Katar ile ilişkileri düzeltme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay