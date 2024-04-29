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Ekonomi Borsa İstanbul rekor kırdı! Tarihi yükseliş
Ekonomi

Borsa İstanbul rekor kırdı! Tarihi yükseliş

Yeniakit Publisher
2024-04-29 15:39:00 -
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tarihi yükseliş

Borsa İstanbul rekor kırdı. Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 10 bin puanı aşarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul rekor kırdı. Haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 10 bin puanı aşarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul, yeni haftaya rekorla başladı. BIST 100, tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksindeki yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 0,8'in üzerine çıktı.

Rekor seviye olan 10.008,02 puanı gören BIST 100 endeksi, daha sonra 9.995-10.000 puan bandında dengelendi.
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Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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