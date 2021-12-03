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Ekonomi Borsa İstanbul, haftayı rekorla tamamladı
Ekonomi

Borsa İstanbul, haftayı rekorla tamamladı

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü yüzde 1,61'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 19:42:00 -
Borsa İstanbul, haftayı rekorla tamamladı

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü yüzde 1,61'lik yükselişle rekor seviyede kapattı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,61'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 30,35 puanlık artışla 1.910,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi 2,55 değer kazandı.

 

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