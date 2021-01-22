Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? 22 Ocak Borsa verileri nasıl?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, %0,59 değer kaybederek günü 1.542,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,13 puan azalma gösterirken, toplam işlem hacmi ise 28,8 milyar lira seviyesinde oldu.

Bankacılık endeksinde %2,26 değer düşüşü yaşanırken, holding endeksi ise %0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında yer alan turizm, %4,78 ile en fazla kazandıran oldu. Bankacılık ise en çok kaybettiren olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, piyasaların odağında

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle sert tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu ifade ederek, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olduğunun altını çizdi.