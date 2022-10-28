Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

BİST 100 endeksindeki satış baskısı yeni güne de taşındı.

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda artan hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün açıklanan makroekonomik verilere göre ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu. Resesyon endişeleri söz konusu veriyle kısmen yatışsa da, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarla yeniden alevlendi. Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktı. Hafta başından bu yana yaklaşık 30 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93'te, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 düşüşle 3.934,52 puandan tamamlarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün borsada yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün, yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi. Vade sonunun gelmesi ve endeksin 4000 bin puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamamasının kar satışlarını artırdığını belirten analistler, bu seviyenin yakından takip edileceğini bildirdi.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,61 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 18,58'den alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı TÜFE ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.900 ve 3.850 seviyelerinin destek, 4.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yüzde 0,16 düşüşle 3928,08 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,44 puan ve yüzde 0,16 değer kaybederek 3.928,08 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,58'le ulaştırma oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) söz konusu gelişmeler karşısında faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler piyasalardaki satış baskısını törpülüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor. Fed'in aralıkta yüzde 58 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 33 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Bugün ABD'li petrol şirketleri Exxon Mobil ve Chevron'un bilançolarını açıklamaları bekleniyor. Öte yandan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da tarafında, dün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrilirken, banka üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Banka'dan yapılan açıklamada, bu artışla beraber önemli oranda parasal sıkılaşmaya gidildiği kaydedilerek, Kurul'un kararlarını enflasyon ve ekonomideki gidişata göre toplantıdan toplantıya almaya devam edeceği belirtildi. ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bankanın faiz artışlarına devam edeceğini ancak faiz artışının büyüklüğünün toplantıdan toplantıya belirleneceğini söyledi. Lagarde, basın mensuplarının ısrarcı sorularına karşın gelecek toplantıdaki faiz artışının büyüklüğüne ilişkin ipucu vermezken, Avrupa basınında çıkan haberlerde, üç üyenin 50 baz puan yönünde oy kullandığı belirtildi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,91 azalışla 406,5 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 13.084 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 düşüşle 7.011 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 azalışla 6.194 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 7.854 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 22.392 puanda seyrediyor.

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