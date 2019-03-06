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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,86’lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,86’lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,86’lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 890,68 puanlık artışla 104 bin 621 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:20
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