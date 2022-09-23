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Ekonomi Borsa ilk yarıda yükseldi
Ekonomi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56'lık değer kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:36:00 -
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56'lık değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,56'lık değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56'lık değer kazandı. Endeks 18,58 puan artışla 3.313,85 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,66 değer kazandı.

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