Borsa için analiz en çok yatırım: Ne altın ne dolar o yenilebilir enerji devleri kazandı! Borsa İstanbul'da yeni ilan, o haber

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kazançla kapattı. BIST 100 endeksi yüzde 4,69 kazançla 7.986,47 puandan bitirdi. Endeks, hafta içinde en düşük 7.667 seviyesini görürken, en yüksek 8.081 puandan kapadı

Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi 7.379 puandan yüzde 4,29 kazançla haftayı tamamladı. Teknoloji Endeksinin ise kazancı yüzde 0,75 artışla 10.318,12 puandan kapadı. Mali Endeksi yüzde 8,71 artış sağladı. Mali endeks 8.714,05 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,36 artışla 11.775,09 puan oldu.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin lideri Akfen Yenilebilir Enerji oldu. Bu hafta en çok yükselen hisse olarak kayıtlara geçen Akfen Yenilebilir Enerji yüzde 21,16 yükseliş gösterdi. Akfen'i yüzde 19,17 kazançlar Akbank, yüzde 17,88 ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri izledi.

Kaybettiren hisseler listesinde ilk sırayı yüzde 12,56 kayıpla Hektaş oldu. Hektaş'ı yüzde 9,96 kayıpla Gübretaş ve ardından da yüzde 7,90 kayıpla Mia Teknoloji oldu

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler listesinde ilk sırayı 394 milyar 332 milyon lirayla Koç Holding aldı. İkinci sırada 346 milyar 380 milyon lirayla Türk Hava Yolları, üçüncü sırada ise 284 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

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