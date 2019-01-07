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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,69 artışla 89.444,74 puana çıktı

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:01
Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,69 değer kazancıyla 89.444,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 613,92 puan ve yüzde 0,69 artışla 89.444,74 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,99 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,26 ile ticaret oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki değer kazançları ve banka hisselerinde yoğunlaşan alışların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 88.830,82 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki konuşmasında "Fed sabırlı olacak ve esnek politikalar ile hazırlıklı olacak" ifadesini kullanmasının küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirterek, bu hafta Fed üyelerinden gelecek açıklamaların yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de fabrika siparişleri ve ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de başlayacakları ticaret müzakereleri ile Suriye'deki gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek, 89.900 ve 91.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:01
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