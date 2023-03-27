Borsa haftaya yükselişle başladı

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,59 altında 5.031,98 puandan tamamladı.

Borsa haftaya pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,65 artışla 5.064,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,81 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 5.064,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11'le finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 2,73'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla karışık bir seyir izliyor.

ABD

ABD'de bir türlü yatıştırlamayan bankacılık endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bankacılık krizine ilişkin haber akışının hafta boyunca yatırımcıların odağında olacağını kaydederek, Fed üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Dow Jones endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yükselişle başladı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, bankalara yönelik risklerin sınırlı da olsa azalmış olması risk iştahını desteklerken, Deutsche Bank hisselerinin değer kaybı ise yavaşlasa da devam ediyor.

Bankacılık krizi başladığından bu yana yaklaşık yüzde 30 gerileyen Deutsche Bank hisselerinin fiyatı, cuma günü bir ara değer kaybı yüzde 11'i aşsa da, kapanışa yakın kayıplarının büyük bölümünü telafi ederek günü yüzde 3,9 azalışla 8,7 eurodan tamamladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) finansal istikrarı korumak adına elinden geleni yapacağını vurgulamaya devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Deutsche Bank’ın hisselerinin keskin değer kaybının ardından, bankanın çok karlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek duyulmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,74 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise yükselişle başladı.

ASYA

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin ekonomisine yönelik endişeler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Ülkede bilançolarını açıklayan bazı şirketlerin karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve sene başından bu yana sanayi karlılıklarındaki yüzde 22,9'luk düşüş, bölgede risk iştahının güç kaybetmesine neden oldu.

Japonya'da ise öncü göstergeler endeksi 96,6'ya geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 19,0840 liradan alınan dolar 19,0860 liradan satılıyor. 20,5440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,5460 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 19,0710 lira, euronun satış fiyatı ise 20,5170 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 09:55 itibarıyla yüzde 0,82 düşüşle 27771.37 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,29 düşüşle 1753 , BNB yüzde 0,48 düşüşle 327.3046 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,47 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 75,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, piyasalarda artan jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri tetiklemesi etkili oldu.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,7 artışla 5.592,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 altında 5.552,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.550 ve 5.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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