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Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,54 artışla 1.449,10 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:26:00 -
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 1.449,10 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı arifesi olması dolayısıyla yarım gün işlem gördüğü çarşamba gününü yüzde 0,24 düşüşle 1.441,33 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Bu kapsamda Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarında sıkılaştırma adımlarının zamanlamasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, öte yandan İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin ve konuya yönelik haber akışının yakından takip edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri takviminde yurt içinde bütçe dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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