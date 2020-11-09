Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 25,00 puan ve yüzde 2,10 değer kazanarak 1.216,96 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,47, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan bankacılık, en çok menkul kıymet yatırım ortaklıkları ise yüzde 0,92 ile geriledi.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlayarak, haftalık yüzde 7,15 artışla 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti.

Yurt içi istihdamda bu hafta yarın Çarşamba günü ödemeler dengesi gelirken, Cuma günü beklenti anketi, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası izlenecek.

Öte yandan yatırımcılar, hafta boyunca katılması beklenen etkinliklerde ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmalarının yanı sıra yoğun veri gündemine odaklanıyor.

Veri takviminde; Çin'de yarın ABD ve Almanya'da Perşembe günü enflasyon ve Cuma günü Euro Bölgesi'nde büyüme verileri öne çıkıyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.220 ve 1.240 seviyelerinin direnç konumunda ve 1.155 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.