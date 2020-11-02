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Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,66 artışla 1.119,72 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:17:00 -
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 7,35 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 1.119,72 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,03 arttı. Sektör endeksleri arasında orman, kağıt ve matbaacılık yüzde 3,98 ile en çok kazandıran şirketler olurken, tek düşüş yüzde 0,10 ile spor oldu.

Geçen hafta yükselen kurlar ve azalan küresel risk iştahı ile olumsuz bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6,57 değer kaybetti. Cuma günü günü 1,30 düşüşle 1.112,37 puandan kapatan BIST 100 endeksi, böylelikle Ekim ayını bir önceki ayın kapanışına göre yüzde 2,87 azalarak tamamladı.

Analistler, ABD'de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin piyasaların merkezinde olduğunu, hafta sonu yayınlanan anketlere göre Demokrat Joe Biden'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde olduğunu belirtti.

Yeni haftada haber ve veri gündeminin yoğun olduğunu hatırlatan analistler, bugün dünya çapında imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), yarın yurt içi enflasyonun, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklanacağını söyledi. ) Cuma günü faiz kararları. ABD'nin Eylül ayında yayınlanacak Ekim istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının risk algısını etkilemeye devam edeceğini, teknik olarak BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik olduğunu ve yükselişlerde 1.140 seviyesinin aşılıp aşılmayacağı izlendi.

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