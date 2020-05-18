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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:03:08 -
Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 artışla 100.898,07 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.129,92 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 100.898,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,15 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile taş, toprak oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,58 yükselerek 99.768,15 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 1,97 değer kazandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu, yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini ifade eden analistler, yarınki tatil ve bugünkü sokağa çıkma sınırlandırması nedeniyle düşük işlem hacmiyle pozitif bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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