  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 98.419,82 puana yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:10:00 -
Borsa, haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 574,62 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 98.419,82 puana çıktı. 

Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile madencilik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 99.500 üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 97.845,20 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile geçen hafta pozitif bir seyir izlendiğini anımsatarak, bu hafta salgınla ilgili haber akışının yanı sıra, başta sanayi üretimi olmak üzere dünya genelinde açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik verisinin açıklanacağını, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı