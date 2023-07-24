Borsa haftaya rekorla başladı!

Yurt içinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.724,42 puana taşıdı.

Borsadan rekor başlangıç



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,63 artışla 6.730,03 puan ile rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,25 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,04 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 1,23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

ABD

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Ülkede makroekonomik veri takviminin bu hafta yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, söz konusu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de devam eden 2. çeyrek bilanço sezonu da devam ediyor.

Analistler, bu hafta Microsoft, Alphabet, Meta, Visa, Exxon Mobil, Mastercard ve Coca Cola gibi büyük şirketlerin finansal sonuçlarını açıklayacağını anımsattı.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da karışık seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da da cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu hafta ECB faiz kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile Almanya enflasyon verileri de yatırımcıların odağında olacak.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,14 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA

Asya'da pay piyasaları, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk gününe Hong Kong hariç pozitif seyirle başladı.

Analistler, Japonya'da haziranda yıllık enflasyonun yüzde 3,3 ile BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların arttığını söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, temmuzda hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 ve imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalış kaydetti.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 26,9420 liradan alınan dolar, 26,9440 liradan satılıyor. 29,9900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,9360 lira, euronun satış fiyatı da 29,9400 lira olmuştu.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Cuma günü 81,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 80,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,77 dolardan alıcı buldu.

ALTIN

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan başladı.