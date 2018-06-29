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Borsa haftanın son işlem gününe artışla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,62 yükselişle 96.827,20 puandan başladı. 

29 Haziran 2018 Cuma 10:20
Borsa haftanın son işlem gününe artışla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 600,21 puan ve yüzde 0,62 değer kazancıyla 96.827,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,33 ile ticaret oldu. 

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden ve 97.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 96.226,99 puandan tamamladı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:20
  1. Borsa İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. puan

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