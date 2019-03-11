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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazancıyla 101.785,12 puana çıktı

11 Mart 2019 Pazartesi 13:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 artışla 101.785,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 246,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu vurguladı.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:09
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