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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 102.358,39 puana çıktı

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:05
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,61 artışla 102.358,39 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 616,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi de yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerin etlisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000-102.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.

Fed tutanakları öncesi piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:05
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