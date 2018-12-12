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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 92.105,55 puana çıktı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 artışla 92.105,55 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 304,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,0 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile bilişim oldu.

Analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 91.300 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek, günün ilk yarısında 92.000 puanın hemen üzerinde dengeledi.

Analistler, azalan ticaret savaşı endişelerinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da dünya pay piyasalarındaki alımları desteklediğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de enflasyon verisi ile Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:13
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