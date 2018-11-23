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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazancıyla 92.881,67 puana çıktı

23 Kasım 2018 Cuma 13:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 92.881,67 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 252,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle 93.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.500-93.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:07
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