  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:08:32 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 1.183,42 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,72 puan artışla 1.183,42 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışının piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu

Azerbaycan, sivilleri hedef almak için ateşlemeye hazır hale getirilen Ermenistan'a ait balistik füzelerin imha edildiğini açıkladı.
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay