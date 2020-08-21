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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:18:16 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 1.131,27 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,47 puan artarak 1.131,27 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,10 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,15 ile turizm oldu.

Analistler, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de izleneceğini kaydetti.


Öğleden sonra ABD'de öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin de açıklanacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.


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