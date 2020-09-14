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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:08:14 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.108,20 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan artışla 1.108,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

Analistler, açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verisinin, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirterek, BIST 100 endeksinin sanayi şirketlerinin hisseleri öncülüğünde pozitif görünümünü koruduğunu ifade etti. BIST Sınai endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07 değer kazanırken, BIST Mali endeksin getirisi yüzde 0,27 oldu.

Öğleden sonra veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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