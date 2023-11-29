  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa günün ilk yarısında üzdü
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında üzdü

Yeniakit Publisher
2023-11-29 13:47:00 -
Borsa günün ilk yarısında üzdü

Borsa günün ilk yarısında üzdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 8.057,05 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 8.057,05 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,49 puan azalışla 8.057,05 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansırken, ilk faiz indiriminin yüzde 90 ihtimalle haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de büyüme verileri ile birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın destek, 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti. Borsa günün ilk yarısında üzdü.

Borsa ve dövizden kazanana çok kötü haber! Bundan sonra yüzde 40...
Borsa ve dövizden kazanana çok kötü haber! Bundan sonra yüzde 40...

Ekonomi

Borsa ve dövizden kazanana çok kötü haber! Bundan sonra yüzde 40...

Borsa ve dövizden kazanana çok kötü haber! Bundan sonra yüzde 40...
Borsa ve dövizden kazanana çok kötü haber! Bundan sonra yüzde 40...

Ekonomi

Borsa ve dövizden kazanana çok kötü haber! Bundan sonra yüzde 40...

Avrupa'da borsalar enflasyon verilerini takip edecek
Avrupa'da borsalar enflasyon verilerini takip edecek

Avrupa

Avrupa'da borsalar enflasyon verilerini takip edecek

Avrupa'da borsalar enflasyon verilerini takip edecek
Avrupa'da borsalar enflasyon verilerini takip edecek

Avrupa

Avrupa'da borsalar enflasyon verilerini takip edecek

{relation id:1808390 slug:'borsa-ve-dovizden-kazanana-cok-kotu-haber-bundan-sonra-yuzde-40'}

{relation id:1808390 slug:'borsa-ve-dovizden-kazanana-cok-kotu-haber-bundan-sonra-yuzde-40'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23