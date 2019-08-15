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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.295,21 puan azalarak 97.109,81 puan oldu

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.295,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,73, holding endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 97.200'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 96.500 ve 95.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
  1. BIST
  2. Piyasalar

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