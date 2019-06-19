0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 0,47 puan azalarak 93.771,49 puan oldu

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:10
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 447,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile iletişim oldu.

Güne negatif seyirle başlamasına karşın 94.774,36 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.500-94.000 puan bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile bugün saat 21.00'de ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 95.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:10
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği 60 günlük süreyi uzatmayacak
    1. İran nükleer anlaşmanın korunması için..
    2. Güney Kore’den Kuzey Kore’ye 50 bin..
    3. Haber kameramanı en önemli anı için..
    4. Denizi olmayan Manisalı balıkçılar..
    5. Mavi Marmara davasında Cem Küçük..
    6. Valilikte vatandaşların istek ve..
    7. Asya ülkesinde silahlı saldırı!..
    8. Yaz Kur'an kursları açılış programı
    9. BM Raportörü Agnes Callamard:..
    10. BM’den HAK-İŞ’in mektubuna cevap
    11. Libya'da UMH güçleri Trablus..
    12. Başkan Seçer’den pasifleştirilen..
    13. Araklı'daki sel (2)
    14. BM Kaşıkçı Raporu: "Kaşıkçı'nın..
    15. Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda..
    16. Ataşehir Belediyesi minik şefleri..
    17. Kursiyerlerin el emeği göz nuru..
    18. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Alanya’da bin 100 litre kaçak içki ele..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu