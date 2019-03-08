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Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybıyla 101.517,31 puana çıktı

08 Mart 2019 Cuma 13:07
Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 azalışla 101.517,31 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 765,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,34 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 101.000-101.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve sırasıyla 100.700 ve 99.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:07
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