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Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:09:16 -
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kaybederek 115.623,69 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 901,10 puan azalarak 115.623,69 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,82 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile ticaret oldu.

Güne 117.000 puanın üzerinde başlayan ve 117.357,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 115.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat endeksi verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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