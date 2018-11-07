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Borsa, günün ilk yarısında çıktı

Borsada BIST 100 endeksi, piyasanın ilk yarısını yüzde 1,05 artışla 95.726,85 puandan kapattı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:19
Borsa, günün ilk yarısında çıktı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 999,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi de yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 94.300 seviyesinde etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günün ilk yarısında 95.500-96.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Hazine'nin ekim ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:19
  1. BIST
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