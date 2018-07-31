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Borsa, günün ilk yarısında arttı

BIST 100endeksi, günün  ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 96.924,12 puana arttı

31 Temmuz 2018 Salı 13:32
Borsa, günün ilk yarısında arttı

Borsaİstanbul'da BIST 100endeksi, günün ilk yarısını  yüzde 0,80 artışla 96.924,12 puandan tamamladı. 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 766,38 puan  artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda  bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi de yüzde 0,66 değer kazandı.  Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile ulaştırma, en çok  gerileyen ise yüzde 0,98 ile gıda, içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nun ardından etkisini artıran  alımlarla yükselişe geçti.

Analistler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini piyasa  beklentileri seviyesine yükselttiğini ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın  açıklamalarının enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceği işaretini  verdiğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı  özetinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade  eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.500 üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda yeni hedefinin 99.000 olacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:32
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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