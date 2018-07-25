Borsa, günün ilk yarısında arttı

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,73 artışla 93.724,69 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.590,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi de yüzde 2,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,08 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile sigorta oldu.

Güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 93.500-93.750 puan arasında dengelendi.

Analistler, dünkü sert düşüşün ardından tepki alımları ile başlayan yükselişin genele yayılarak devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.500 ve 96.500 seviyelerinin direnç, 92.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran analistler, bilanço açıklama dönemi olması dolayısıyla hisse bazlı hareketlerin de öne çıkacağını kaydetti.