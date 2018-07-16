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Borsa, günün ilk yarısında arttı

BIST 100 endeksi piyasanın ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.594,30 puandan girdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:56
Borsa, günün ilk yarısında arttı

Borsaİstanbul'da BIST 100endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 artışla 90.594,30 puandan tamamladı. 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 696,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,40 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile ulaştırma, tek gerileyen bankacılık oldu. 

Yurt içinde işsizlik verisinin Mayıs 2016'dan sonra ilk defa tek haneye gerilemesinden bulduğu destekle 91.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 90.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek, 91.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:56
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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