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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,61 puan ve yüzde 1,25 artarak 104.594,66 puana yükseldi

18 Mart 2019 Pazartesi 18:19
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kazancıyla 104.594,66 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,84 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 14,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 104.882,80 puana kadar çıkmasının ardından 104.600 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endekslerinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:19
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