Borsa günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan bitirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan tamamladı.
Rusya'dan Fransa'ya flaş uyarı! Veto: Ukrayna meselesinde arabulucu rolü için hak iddiasında bulunamaz
Merak edilen toplu sözleşme zammı: O fiyat talep edilmişti, farklı rakam teklif edildi! Dikkat, dönüm noktası olacak!
BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan bitirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan tamamladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23