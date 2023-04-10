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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 19:04:00 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan bitirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan tamamladı.

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