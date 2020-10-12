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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 1.178,35 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:59:00 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 12,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 22 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,27 yükseldi. Sektör endeksleri arasında finansal kiralama ve faktoring yüzde 4,33 ile en çok kazandıran sektör, yüzde 0,95 ile en çok kaybeden inşaat oldu.

Analistler, ABD'de uygulanması planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin olumlu etkisiyle hisse senedi piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Türkiye sanayi üretim endeksi, ABD ve Almanya enflasyonu, Çin dış ticaret verileri dahil olmak üzere veri gündeminin yarın takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinin 1.200 puanı aşması durumunda 1.200 direncin gelebileceğini söylüyor. gündem. 1.150 sayının destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sektörü Üretim Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ağustos ayında 2019'un aynı dönemine göre ayarlanmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosda Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

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