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Borsa, günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 88.734,76 puandan bitirdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:50
Borsa, günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.591,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi de yüzde 2,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,04 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün içinde 85.000 puanın altına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 88.500-90.000 bandında dengelendi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Gelecek hafta, Kurban Bayramı arifesi olan 20 Ağustos Pazartesi günü borsanın saat 12.40'a kadar açık olacağını hatırlatan analistler, bayram tatili nedeniyle haftanın geri kalanında yurt içi piyasaların kapalı olacağını aktardı.

Analistler, haftaya yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85,000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 90.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:50
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar
  4. ekonomi

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