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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 96.952,23 puandan tamamladı.

31 Temmuz 2018 Salı 19:24
Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 794,49 puan artarken, toplam  işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12,  holding endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 2,84 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,11 ile gıda,  içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nun ardından etkisini artıran  alımlarla yükselişe geçti.

Analistler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini piyasa  beklentileri seviyesine yükselttiğini ve TCMB Başkanı

Murat Çetinkaya'nın  açıklamalarının enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceği işaretini  verdiğini kaydetti.Yarın yurt içinde haziran ayı ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD  Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, Fed'in  faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, yatırımcıların karar metnindeki  ifadelerden çıkarılacak ipuçlarına odaklanacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 96.500 üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 99.000 olacağını kaydetti.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 19:24
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