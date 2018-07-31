Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 794,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,11 ile gıda, içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nun ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti.

Analistler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini piyasa beklentileri seviyesine yükselttiğini ve TCMB Başkanı

Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceği işaretini verdiğini kaydetti.Yarın yurt içinde haziran ayı ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, yatırımcıların karar metnindeki ifadelerden çıkarılacak ipuçlarına odaklanacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, 96.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 99.000 olacağını kaydetti.